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Чиновников проверят на детекторе лжи
Американских чиновников проверят на детекторе лжи, - с таким предложением выступил президент США Дональд Трамп. По мнению политика, полиграф может стать хорошим инструментом для выявления политических шпионов и информаторов СМИ среди всех сотрудников Белого Дома. Об этом сообщает DEITA.RU.
Первые мысли о введении регулярных тестирований на полиграфе для чиновников Трамп озвучил фактически в первые минуты нахождения в президентском кресле. Команда главы Соединенных Штатов пыталась всячески отговорить его от столь радикальных мер, добровольно проходя тест на ложь, чтобы снять с себя подозрения в сливе секретных данных журналистам и оппозиционерам.
Несмотря на это, Трам все-таки планирует продолжить работу по поиску подходящего наказания для изданий, публикующих очерняющие действия нынешней власти «фейковые новости». К их числу президент США относит таких «монстров», как The New York Time и CNN.
Екатерина Цой