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19 Август 2019, 19:45

Чиновников проверят на детекторе лжи

чиновник

Американских чиновников проверят на детекторе лжи, - с таким предложением выступил президент США Дональд Трамп. По мнению политика, полиграф может стать хорошим инструментом для выявления политических шпионов и информаторов СМИ среди всех сотрудников Белого Дома. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первые мысли о введении регулярных тестирований на полиграфе для чиновников Трамп озвучил фактически в первые минуты нахождения в президентском кресле. Команда главы Соединенных Штатов пыталась всячески отговорить его от столь радикальных мер, добровольно проходя тест на ложь, чтобы снять с себя подозрения в сливе секретных данных журналистам и оппозиционерам.

Несмотря на это, Трам все-таки планирует продолжить работу по поиску подходящего наказания для изданий, публикующих очерняющие действия нынешней власти «фейковые новости». К их числу президент США относит таких «монстров», как The New York Time и CNN.

Екатерина Цой

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