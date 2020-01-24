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Чиновников проверят по методичке Медведева
В пятницу, 24 января, вступило в силу постановление правительства РФ, которое утверждает единую методику прохождения испытания при приеме на госслужбу в федеральных ведомствах, сообщает DEITA.RU. Постановление было подписано прошлым премьером страны Дмитрием Медведевым.
Документ он подписал 15 января, в тот же день, когда было объявлено о смене правительства. Согласно новой методике при приеме на работу чиновников в федеральные ведомства их профессиональные компетенции будут оценивать руководство ведомство. Время проверки будет проходить около 14 дней, однако более точный период будет установлен в договоре.
Отчет о проверке будет составлять руководитель, заполняя соответствующую таблицу. Если кандидат не пройдет ее, то он будет уволен с должности. При этом чиновник может не согласиться с выводами руководства, тогда ему будет предоставлен еще один шанс.
Иван Юрьев