Численность государственных и муниципальных служащих уменьшилась в Приморье, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают в ведомстве, в Приморском крае численность государственных служащих уменьшилась за 2018 год на 0.2% и составила 12 тысяч человек, муниципальных служащих – на 0.9%, составив 4,3 тысячи человек.

Ждет граждан и разрыв привычного шаблона, по которому чиновник – это мужчина. По данным Приморскстата, женщин среди государственных служащих в 2018 году было 77%, среди муниципальных служащих – 80%.

Особое внимание Приморскстат обращает на то, что согласно нормативным актам в Российской Федерации государственные и муниципальные служащие должны получать не реже одного раза в три года дополнительное профессиональное образование. Однако в Приморье за последние три года из числа кадров гражданской службы не повышали свою квалификацию 3.5 тысячи работников федеральных органов (36% численности), 424 – краевых (18%) и 1827 работников муниципальной службы (42%).

Дмитрий Санников