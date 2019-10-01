Чиновников сократят за пять миллиардов рублей

На процедуру увольнения государственных чиновников правительство потратит почти пять миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.

В Министерстве финансов РФ рассказали, что указанные средства из федерального бюджета пойдут на уплату законодательно полошенных «трехокладных» выплат сокращениям.

«До 2022 года свои рабочие места должны покинуть более тринадцати тысяч служащих госаппарата по всей стране. Эксперты АКРА подсчитали, что для их сокращения при средней зарплате федерального чиновника в сто двадцать семь тысяч рублей потребуется порядка четырех миллиардов восемьсот миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

Напомним, уже в следующем году покинуть кресла высоких государственных служащих придется порядку десяти процентов из общего числа чиновников, составляющих федеральную исполнительную ветвь власти, и около пяти процентов их коллег из регионов. Под сокращения в первую очередь попадут пожилые и очень молодые люди, стоящие «у руля».

Реформа государственного управления была инициирована для сокращения бюджетных расходов в год до ста миллиардов рублей.

Екатерина Цой