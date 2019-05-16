Эра дорогих членовозов, похоже, уходит в прошлое - администрация столицы Дальневосточного федерального округа - Владивостока приобрела для своих насущных нужд шесть кроссоверов Hyundai Creta за 7,7 млн, сообщает DEITA.RU.



Технические характеристики автомобилей были прописаны в задании, под которое попал только автомобиль Hyundai Creta в комплектации V1.6 и 4WD. У владивостоксого дилера марки такой автомобиль официально стоит 1,3 млн. рублей. В других регионах минимальная стоимость автомобиля в аналогичной комплектации может быть ниже - 1,1 миллиона рублей. На аукцион заявилась только одна компания. В отсутствие других участников автомобили были приобретены по максимальной цене в 7,7 миллионов рублей за партию. Для какого именно управления городской администрации предназначены автомобили, в условиях аукциона не сообщается. По мнению экспертов, данный кроссовер – очень неплохой вариант для Владивостока – и стоит дешево – одно из самых дешевых предложений на рынке, и полный привод имеется, как раз для ландшафта и бездорожья дальневосточной столицы. Что только не сделают эти русские, чтобы не строить дороги?

Вместе с тем, «машинная» тема остается ахиллесовой пятой чиновников – еще глава прошлой администрации признавался, что бюджетные средства на гараж расходуются неэффективно. на содержание каждой казенной машины тратится от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, очевидно в год. При автопарке в 160 единиц, это более чем ощутимые расходы. Мэрия сообщала о планах выставить на продажу 25 автомобилей, в том числе и марки Toyota Land Cruiser, и выручить за них порядка 20 млн рублей. Однако такой прогноз несколько оптимистичен.

Между тем, в августе прошлого года в распоряжение администрации города поступил 21 легковой автомобиль компании Mazda. Сообщалось, что машины взяты безвозмездно, в «длительный тест-драйв сроком на один год». Предполагалось, что автомобили будут использовать на прошлогоднем Восточном экономическом форуме, но тогда их не успели там аккредитовать должным образом. Кроме того, такая щедрость заинтересовала прокуратуру, которая начала проверку, очевидно выясняя, не является ли все это завуалированной взяткой, однако о результатах не известно. Как и о судьбе белых Мазд, которые перестали видеть у здания администрации.

Источники в мэрии подтверждают, что сейчас срок такого щедрого тест-драйва подходит к концу и совсем скоро, а именно в сентябре, транспорт вернут назад «дарителю». Вот с учётом возврата автомобилей «Mazda», а также необходимостью сокращения расходов на содержание старого автопарка, большинству автомобилей которого более 20 лет, и которых, кстати, по словам другого источника, не 160, а всего 93, включая автобус и микрогрузовики и решили купить новые кроссоверы.

Предполагается, что достанутся они, в том числе, и сотрудникам вновь создаваемого управления по земельным вопросам.



Алексей Егоров