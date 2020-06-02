Чиновников выпроводят из кабинетов

Кабмин предложил предоставить государственным и муниципальным служащим возможность работать удалённо, а также совмещать удалённую занятость и привычную работу в кабинете, сообщает ИА DEITA.RU.

Такой формат работы чиновникам предложат с июля 2020 года. Для упрощения перехода служащим не потребуется заключать дополнительный трудовой договор. Такую же возможность предоставят и всем остальным работникам.

Если чиновники сейчас либо продолжают работу в привычном режиме, либо находятся в самоизоляции, но с сохранением заработной платы, то многие россияне, которые работают в частных фирмах и у индивидуальных предпринимателей, столкнулись с ситуацией формальной занятости, которую можно охарактеризовать известной фразой Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Людей отправляют в неоплачиваемый отпуск (хоть это и запрещено делать по инициативе работодателя), в простой (что законно, но для работников экономически невыгодно – простой по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 среднего заработка). Кого-то переводят в режим неполной занятости (и, соответственно, неполной зарплаты).

Для защиты таких людей Камбин тоже разработал пакет мер поддержки. Для смягчения последствий неполной занятости установят минимальный размер почасовой оплаты труда. Это требование вступит в силу с октября.

В поддержку индивидуальных предпринимателей, которым особенно тяжело платить работникам сейчас, в кризис, государство откажется от индексации страховых взносов на 2021 год. А для организаций, задействованных в туристической отрасли, с 1 января 2021 года НДС будет снижен до 7%.

Минимальное пособие по безработице увеличат в три раза – до 4,5 тысяч рублей. А пособие для индивидуальных предпринимателей, которые будут вынуждены закрыть дело, – до 12130 рублей. С 2012 года хотят увеличить оплату листов временной нетрудоспособности и детские пособия. Для реализации новых мер социальной поддержки будет создано «социальное казначейство».

Однако регионам напоминают о необходимости модернизировать собственную экономику, повышать эффективность расходов, не копить долг перед государством и не возлагать чрезмерных надежд на государственные дотации, чтобы успешно пережить коронавирусный кризис без тяжёлых социальных последствий.