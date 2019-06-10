Слугам народа пропишут отдельный дресс-код, сообщает DEITA.RU.

Директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова сказала в интервью "Огоньку", что уже осенью текущего года российские депутаты и чиновники смогут воспользоваться "модными" рекомендациями по своему внешнему виду.



Как сообщается дополнительно, ранее "власть имущие" использовали в качестве руководство по своему внешнему виду кодекс этики 2010 года, но, как отмечают специалисты, он носит слишком общие рекомендации.

Теперь за "властителей дум" продумают весь гардероб буквально от головы до пят: им будут предложены варианты обуви, рубашек, галстуков и многих других различных аксессуаров.

В прочем, как известно уже сейчас, прорабатываемые рекомендации будут не строги и необязательны к исполнению, однако эксперты всё же надеются, что люди в высоких кабинетах власти прислушаются к специалистам и будут одеваться комильфо.

Ранее сообщалось о том, каким образом президент России Владимир Путин смог покорить пользователей китайского интернета.



Дмитрий Шевченко