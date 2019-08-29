Признать дом аварийным станет в пять раз проще начиная с 2020 года, сообщает DEITA.RU. Таким стало заявление замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина, которое он сделал на селекторном совещании с представителями глав регионов.

Рурин рассказал, что на данный момент новые правила проходят процедуру публичных слушаний в Росстандарте. Если все пройдет благополучно, то уже с 2020-го эти правила вступят в силу.

Отмечается, что новая процедура признания домов аварийными станет не только проще, но и значительно дешевле. Таким образом, к ней смогут чаще прибегать и граждане, и власти.

По предварительной информации, процедура будет упрощена в пять и более раз только для домов, высота которых не превышает пяти этажей.

Напомним, что в список аварийных домов в России включены более 44,8 тысячи домов.

Екатерина Брязгунова