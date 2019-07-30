Социологи зафиксировали увеличение количества бедных в России, сообщает DEITA.RU.

Росстат отчитался о приросте числа россиян, находящихся в очень тяжёлой финансовой ситуации. По информации ведомства, в первом квартале 2019 года 14,3% всех жителей страны располагали доходами, не превышающими прожиточный минимум.

В абсолютных значениях это число составляет почти 21 миллион человек. При этом, по данным специалистов, в прошлом году бедных россиян насчитывалось чуть меньше - 20,4 миллиона человек.

В Росстате уже заявили, что рост бедности связан с тем, что слишком быстро растёт другой показатель - индекс потребительских цен. Социологи говорят, что если бы он не рос так сильно, то и уровень бедности был бы ниже.

Дмитрий Шевченко