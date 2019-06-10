Раскрыта статистика изменения числа россиян, проживающих за чертой бедности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия"

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью изданию о том, что за прошедший год в России сократилось число бедных. По озвученным её данным, людей, живущих за чертой бедности стало меньше на целых 400 тысяч. Такое резкое изменение, действительно можно назвать драматичным.



На данный момент это число составляет 12,9% от численности всего населения России. Примечательно, что по словам вице-премьера, львиную долю семей, которым не хватает денег на повседневные расходы, составляют многодетные семьи.

Если брать исключительно их, то окажется, что более половины таких семей, а именно 51% от общего числа, проживает за чертой бедности. Это особенно странно если учитывать, что в России существует множество программ и выплаты, предусмотренных для помощи многодетным семьям и в целом развитию материнства.

Ранее сообщалось, что в России предлагают отменить пенсионную реформу, принятую в 2018 году.

Дмитрий Шевченко