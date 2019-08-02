Всё больше россиян не может покинуть страну из-за долгов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Кредитная петля заставляет граждан постоянно повышать уровень своей зависимости от финансовых организаций. В России даже появился термин "заёмщик-маргинал", обозначающий человека, которому отказываются выдавать новый зам даже МФО.

Масштабы "плохих" кредитов уже начинают напоминать бедствие. Ещё одним доказательством того, что народ в стране не очень хорошо справляется с поддержанием своего финансового положения является то, что число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 миллион человек.

Эти цифры действительно поражают. Такого роста должников эксперты не фиксировали уже очень давно. Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко