ВИЧ-инфекция шагает по Приморью, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистическим материалам «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году», опубликованным Минздравом, 1130 приморцам в минувшем году был впервые поставлен неутешительный диагноз — ВИЧ-инфекция. Годом ранее, в 2017-м, опасное заболевание было выявлено всего лишь у 868 жителей Приморского края.

Здесь стоит отметить, что Приморье, к сожалению, за эти два года абсолютным лидером по числу заболеваний ВИЧ среди регионов Дальнего Востока. Здесь стоит отметить, что в Дальневосточном федеральном округе диагноз в 2017-м был поставлен 2041 человеку, а в 2018-м — 3477.

Отметим, что в тройку лидеров по количеству впервые поставленного диагноза ВИЧ-инфекция на Дальнем Востоке вошли Бурятия и Забайкальский край. Самая спокойная обстановка — в Еврейской автономии.

Екатерина Брязгунова