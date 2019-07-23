Четверо: названо количество погибших от ожогов детей в лагере, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ленту.ру".

Под Хабаровском погиб еще один мальчик, помогавший другим выбраться из пожара, передает Надежда Томченко, пресс-секретарь правительства края. До этого он находился в реанимации.

В общей сложности сообщается о четырех пострадавших несовершеннолетних и пятерых взрослых.

Лидер правительства Дмитрий Медведев критикует губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по словам главы правительства, не знал о существовании этого частного палаточного лагеря. Медведев приказал разобраться в ситуации и доложить обстановку, а семьям погибших в ЧП оказывать помощь.

Напомним, что располагался палаточный городок на территории Солнечного муниципального района, в горнолыжном комплексе «Холдоми». Пожар случился ночью. Двадцать палаток из двадцати шести сгорели, передает МЧС. В тот момент в лагере проживало 189 несовершеннолетних.

Причиной пожара предварительно называют возгорание обогревателя. Следственная группа продолжает работу по выяснения обстоятельств произошедшего.

Анастасия Туркова

