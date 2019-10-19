Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском растет

МЧС России объявили предварительное число погибших россиян в связи с прорывом дамбы на руднике Красноярского края. Об этом сообщает DEITA.RU.

Спасатели подтвердили факт смерти двенадцати человек, находившихся в артельских общежитиях в Курагинском районе Красноярского края. По словам сотрудников МЧС РФ, около восьмидесяти золотоискателей на данным момент могут находиться в подтопленных общежитиях близ поселка Щетинкино.

Напомним, в два часа ночи по московскому времени произошел прорыв дамбы на реке Сейба. Большая вода накрыла временные места размещения работников красноярского золотого рудника.

На ответственные лица артели уже возбуждено уголовное дело за пренебрежение установленными правилами безопасности во время ведения добычи золота, которое привело к массовой гибели работников.

Сообщается, что около ста восьмидесяти сотрудников артели находятся на подтопленных территориях. Пятнадцать из них значатся в списке безвести пропавших.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.

Екатерина Цой