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6 Декабрь 2019, 18:15

Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу

Китай

Число заболевших новым вирусов в Китае достигло 1330 человек, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на китайский портал «Ванъи», на данный момент в провинции Хубэй, ставшей эпицентром болезни, заболевание выявлено у 729 человек. Еще 36 заболевших – в Пекине.

На сегодняшний день от новой пневмонии скончался 41 человек. Случаи подтвержденных диагнозов – во всех провинциях Китая.

Город Ухань, из которого «пришла» болезнь, сейчас закрыт на строгий карантин, выехать оттуда, ровно как и попасть, нельзя.

Кроме того, санитарно-карантинный контроль усилен на пограничных территориях. В частности, таможня Уссурийска и Владивостока работают в особом режиме, который будет усилен с начала февраля, когда жители Китая будут возвращаться после Нового Года.

Александра Маслова

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