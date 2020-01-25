Новости
Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу
25 Январь 2020, 19:15
Российские туроператоры перестают продавать билеты в Китай
25 Январь 2020, 18:45
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе
25 Январь 2020, 18:15
Приморцы массово возвращают билеты в Китай
25 Январь 2020, 17:45
Аномально теплая зима разбудила клещей
25 Январь 2020, 17:15
Китай строит больницу для заболевших новым вирусом - видео
25 Январь 2020, 16:45
Поклонская считает китайский вирус не случайностью
25 Январь 2020, 16:16
«Не хочу быть последним президентом» - Лукашенко раскритиковал Россию
25 Январь 2020, 15:45
Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу
Число заболевших новым вирусов в Китае достигло 1330 человек, сообщает DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на китайский портал «Ванъи», на данный момент в провинции Хубэй, ставшей эпицентром болезни, заболевание выявлено у 729 человек. Еще 36 заболевших – в Пекине.
На сегодняшний день от новой пневмонии скончался 41 человек. Случаи подтвержденных диагнозов – во всех провинциях Китая.
Город Ухань, из которого «пришла» болезнь, сейчас закрыт на строгий карантин, выехать оттуда, ровно как и попасть, нельзя.
Кроме того, санитарно-карантинный контроль усилен на пограничных территориях. В частности, таможня Уссурийска и Владивостока работают в особом режиме, который будет усилен с начала февраля, когда жители Китая будут возвращаться после Нового Года.
Александра Маслова