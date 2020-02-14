Новости
Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ
14 Февраль 2020, 14:30
«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси
14 Февраль 2020, 14:23
Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
14 Февраль 2020, 14:15
Захарова рассказала о "порванной" Украине
14 Февраль 2020, 14:00
Приморский кадастровый инженер похитила 28 земельных участков
14 Февраль 2020, 13:45
«Давай, до свидания»: большегрузам запретят въезд во Владивосток
14 Февраль 2020, 13:30
Владивостокцы отмечают День Влюбленных чаще других россиян
14 Февраль 2020, 13:15
Приморье готовится к метели и снегопаду
14 Февраль 2020, 13:00
Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
Количество больных опасной заразой увеличивается
Эпидемия нового коронавируса прогрессирует по всему миру, сообщает DEITA.RU.
По данным китайского портала CGNT, число заражённых вне Китая превысило 500 человек. Всего на данный момент заболевшими считаются более 63 тысяч человек.
Из них около 52 тысяч человек проживают в провинции Хубэй, которая и является местом зарождения коронавируса.
Ранее эксперты ВОЗ сообщили о том, что в мире всё ещё продолжает сохраняться вероятность заражения вирусом до двух трети всего человечества.
Читайте также:
Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки
Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы
Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей
Популярное
Loading...
Загрузка...