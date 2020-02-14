Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500 человек

Эпидемия нового коронавируса прогрессирует по всему миру, сообщает DEITA.RU.

По данным китайского портала CGNT, число заражённых вне Китая превысило 500 человек. Всего на данный момент заболевшими считаются более 63 тысяч человек.

Из них около 52 тысяч человек проживают в провинции Хубэй, которая и является местом зарождения коронавируса.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили о том, что в мире всё ещё продолжает сохраняться вероятность заражения вирусом до двух трети всего человечества.