Новости
Автолюбителям не помешают обувать машину в «шипы»
10 Февраль 2020, 15:15
Краевое предприятие заплатит миллионы за недостроенный "приморский колизей"
10 Февраль 2020, 15:00
Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт
10 Февраль 2020, 14:45
Резидентам СПВ перестанут давать землю без конкурса
10 Февраль 2020, 14:30
Упавшая с пятиметровой высоты гимнастка вышла из комы
10 Февраль 2020, 14:20
В России после протестов закроют центр карантина
10 Февраль 2020, 14:00
Должников могу признать банкротами во внесудебном порядке
10 Февраль 2020, 13:45
Чемпион приехал к десантникам в Приморье
10 Февраль 2020, 13:33
Число застройщиков-банкротов увеличилось вдвое
На строительном рынке грядут изменения
В России становится всё меньше компаний, занимающихся строительством жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Согласно информации Национального объединения застройщиков жилья, с 2018 года по настоящее время число компаний-девелоперов, которые обанкротились, увеличилось в два раза.
Как отмечают эксперты, причиной такого стремительного ухода со строительного рынка множества фирм является изменение схемы финансирования проектов, а именно - применение эксроу-счетов.
Аналитики отмечают, что многие участники рынка недвижимости оказались не готовы к переходу на новую модель работы, следствием чего и стало ухудшение их экономических показателей, закончившихся банкротством.