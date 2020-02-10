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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Число застройщиков-банкротов увеличилось вдвое

стройка, строительство

На строительном рынке грядут изменения

В России становится всё меньше компаний, занимающихся строительством жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Согласно информации Национального объединения застройщиков жилья, с 2018 года по настоящее время число компаний-девелоперов, которые обанкротились, увеличилось в два раза.

Как отмечают эксперты, причиной такого стремительного ухода со строительного рынка множества фирм является изменение схемы финансирования проектов, а именно - применение эксроу-счетов.

Аналитики отмечают, что многие участники рынка недвижимости оказались не готовы к переходу на новую модель работы, следствием чего и стало ухудшение их экономических показателей, закончившихся банкротством.

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