Число жертв коронавируса в Приморье достигло 21

Ещё два человека умерли вследствие заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано ещё 56 новых случаев заболевания COVID-19.

За это же время от болезни смогли избавиться ещё 67 человек. По информации территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости в региона составил 2,6%.



По словам главы ведомства Татьяны Детковской, общее количество случаев заболевания в крае с момента начала эпидемии составило 2 211.

В Приморье от COVID-19 умер 21 человек.