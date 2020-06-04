Новости
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Всех недееспособных россиян хотят записать в реестр
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Люди без масок продавали мороженое в Приморье. За что и поплатились
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При взимании долгов с россиян появится важное условие
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Число жертв коронавируса в Приморье достигло 21
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Некоторых россиян могут освободить от НДФЛ
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Власти прокомментировали слухи о закрытии Перинатального центра
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Число жертв коронавируса в Приморье достигло 21
Озвучена свежая статистика заболеваемости коронавирусом
Ещё два человека умерли вследствие заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
За минувшие сутки в Приморье зафиксировано ещё 56 новых случаев заболевания COVID-19.
За это же время от болезни смогли избавиться ещё 67 человек. По информации территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости в региона составил 2,6%.
По словам главы ведомства Татьяны Детковской, общее количество случаев заболевания в крае с момента начала эпидемии составило 2 211.
В Приморье от COVID-19 умер 21 человек.