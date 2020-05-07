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Чистая прибыль «Диснея» рухнула на 91%

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Во всем виновата пандемия коронавируса

Катастрофические показатели показывает финансовая отчетность американского гиганта The Walt Disney Company, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сведениям квартальных отчетов, по сравнению с прошлым годом компания получила во втором квартале на 91% чистой прибыли меньше, чем за тот же период 2019 года. Речь идет о $475 млн по сравнению с результатом в более $5,4 млрд, который был зафиксирован годом ранее. Что касается выручки, она даже выросла, причем аж на 21%, составив $18 млрд.

На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в мире закрыто абсолютное большинство кинотеатров. Заморожен прокат кинолент, закрыты парки развлечений, не работает основная масса магазинов, офлайн торгующих брендированными сувенирами.

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