Чистая страна: мусорная реформа и акватория залива Петра Великого

Готовность Приморского края к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и состояние акватории залива Петра Великого обсудили на площадке Законодательного Собрания в рамках регионального общественного совета федерального проекта ВПП "Единая Россия" "Чистая страна", сообщили DEIITA.RU в ЗС ПК.

О том, как в Приморье реализуется реформа по обращению с ТКО, членам общественного совета рассказал Алексей Борисов, исполняющий обязанности директора КГУП "Приморский региональный оператор". Именно это предприятие с 1 января 2020 года будет отвечать за весь цикл работ, связанных с утилизацией мусора.

В настоящее время деятельность регионального оператора направлена на осуществление подготовительных и организационных процедур, которые позволят ему с нового года без задержек приступить к выполнению задач по сбору, транспортировке, складированию, сортировке и захоронению отходов. В частности, предприятие уже заключило прямые договоры на захоронение ТКО со всеми полигонами, включенными в Государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, продолжается отбор операторов по транспортировке ТКО и прорабатываются маршруты на вывоз отходов с теми организациями, которые выиграли аукционы на оказание соответствующих услуг.

В муниципалитетах, где отсутствуют лицензированные полигоны, ведется работа по созданию межмуниципальных перегрузочных площадок с сортировкой ТКО. Так, четыре мобильных сортировочных комплекса, на которых мусор перед отправкой на полигон будет разделяться на полезные фракции и "хвосты" (обедненные отходы), будут построены в Дальнереченске, Лесозаводске, Пожарском и Хорольском районах. Еще две перегрузочные станции с прессом появятся в удаленных поселках Восток и Светлогорье. Для Лазовского, Ольгинского, Партизанского районов регоператор приобретает автомобили-компакторы и самосвалы для доставки ТКО от временных площадок накопления до полигонов, включенных в ГРОРО. На реализацию этих и других мероприятий, которые призваны обеспечить эффективное функционирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и сделать их транспортировку менее затратной, в бюджете края предусмотрено 212 млн рублей.

Большое внимание участники заседания уделили вопросу внедрения раздельного сбора ТКО. Речь шла о том, как привлечь в эту сферу бизнес и заинтересовать население сортировать отходы, каким будет тариф для тех, кто готов раздельно собирать мусор, и когда соответствующая программа будет запущена в Приморье.

"Вопрос раздельного сбора мусора востребован нашим обществом. Это доказывают и общественные акции по раздельному сбору перерабатываемых отходов, которые регулярно проводятся в краевом центре и в которых активно участвует население", - обозначила свою позицию врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко. Она также подчеркнула, что сейчас при формировании тарифной политики рассматривается возможность приобретения контейнерного парка, наличие которого является одной из важных составляющих для обеспечения раздельного сбора ТКО, и в качестве срока перехода на такую систему работы с отходами назвала второе полугодие 2020 года.

Председатель Законодательного Собрания, координатор проекта "Чистая страна" в Приморском крае Александр Ролик отметил, что со стороны органов власти работа по переходу на новую схему обращения с отходами организована системно, и предложил общественности в рамках своих полномочий оказать поддержку мусорной реформе. "Когда начнется работа с отходами в новом формате, для нас важно не допустить социального напряжения. В частности, необходимо следить за тем, чтобы управляющие компании, которые обслуживают жилой сектор, исключили из платежек за услуги по содержанию жилья расходы на вывоз мусора и таким образом не занимались двойным сбором платежей. Контролировать такие вещи должна, в том числе и общественность", - обратился к участникам заседания спикер краевого парламента, предложив при выявлении нарушений своевременно информировать органы власти и местного самоуправления.

Кроме того, от общественных организаций ждут предложений, которые послужат эффективной реализации реформы на территории края. Одна из основных задач, стоящих в этой сфере сегодня перед общественниками, - вовлекать в работу, направленную на создание современной системы обращения с отходами, подрастающее поколение, и способствовать формированию у населения нового мышления.

Еще одна важная проблема, которая была поднята на очередном заседании регионального общественного совета федерального проекта "Чистая страна", - состояние морской акватории залива Петра Великого.

"За период наблюдений с 2015 по 2019 годы на всей исследуемой акватории залива наблюдается ухудшение качества воды", - озвучила данные Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета, который осуществляет систематические наблюдения за гидрохимическим режимом и качеством вод залива Петра Великого, его начальник Ольга Скалыга. При этом в числе основных причин загрязнения она назвала сточные воды промышленных предприятий и флота, бытовые сбросы городов и поселков, воды рек Раздольная и Объяснения, ливневые поверхностные стоки, а также проведение строительных, дноуглубительных и других работ на водных объектах.

В ходе заседания было заявлено, что одним из путей решения озвученной проблемы может стать реализация программы ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог, которую Инженерная школа ДВФУ разработала по заказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Однако, как заострил внимание присутствующих заведующий кафедрой "Безопасность в чрезвычайных ситуациях и защита окружающей среды" Валерий Петухов, пока этот документ оставлен федеральным ведомством без рассмотрения.

По итогам обсуждения члены общественного совета решили подготовить обращение в адрес министра природных ресурсов с просьбой ускорить реализацию разработанной ДВФУ программы. Кроме того, было поддержано предложение председателя Общественной палаты Думы города Владивостока Михаила Колтовича о проведении научно-практической конференции с привлечением всех заинтересованных сторон, в ходе которой предполагается выработать единый подход к предотвращению загрязнений и очистке акватории порта Владивосток.

Напомним, что партийный проект "Чистая страна" является составной частью национального проекта "Экология" и призван объединить усилия федеральных и региональных органов власти, депутатского корпуса, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для наиболее эффективного решения. Координатором проекта "Чистая страна" в Приморском крае является председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.