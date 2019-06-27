Жители поселка Павловка Михайловского района Приморья в ближайшее время получат чистую воду, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал глава Новошахтинского поселения Александр Удовиченко, в августе прошлого года у жителей поселка пропала вода. Специалисты тогда предположили, что скважина обвалилась, что в результате и произошло.

«На территории поселения был введен режим ЧС, воду жителям стали подвозить ежедневно. В колодцах у жителей, воды также не было, потому что вокруг поселка расположены бывшие угольные разрезы, в которых и скапливается вся вода. В итоге специалисты на этой недели пробурили скважину на 70 метров, где была найдена чистая вода», - рассказал Александр Удовиченко.

По его словам, после проточки воды, ее лабораторного анализа и подбора соответствующего очистителя – вода начнет поступать в систему водоснабжения поселка.

Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила, что средства на бурение новой скважины поступили из краевого бюджета. Подрядчики выполняющие работы, уже отчитались о проделанной работе.

«Строители готовы уже сейчас поставить новый павильон над скважиной, установить новую водонапорную башню. Здесь хотелось бы отметить совместную работу жильцов, органов местного самоуправления и краевой администрации. Которые к решению проблемы подошли комплексно», - подчеркнула Елена Пархоменко.

Иван Крышан