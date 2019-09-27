Чистое Приморье – чистая страна

В поселке Славянка Хасанского района прошел "круглый стол", посвященный формированию экологической культуры молодежи Приморья, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

В обсуждении, организатором которого выступил приморский парламент, приняли участие председатели и молодые депутаты представительных органов городских округов и муниципальных районов, представители профильных департаментов и управлений охраны окружающей среды, ВДЦ "Океан" и национального парка "Земля леопарда".

Как отметил, открывая встречу, модератор дискуссии заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк, в настоящее время вопросы экологии по своей актуальности выходят на первый план, в том числе в социально-политической повестке.

Экспертом "круглого стола" выступил спикер краевого парламента Александр Ролик – координатор федерального проекта "Чистая страна" в Приморском крае. Председатель Законодательного Собрания отметил, что экология сегодня - важнейшее направление государственной политики. Этой сфере посвящен одноименный национальный проект. Для приморских законодателей вопросы обеспечения благоприятной окружающей среды и создания условий для комфортного и экологически безопасного проживания приморцев также являются приоритетными. В Приморье сформирована необходимая правовая база, вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, на территории Приморского края регулируются 11 региональными законами. В их числе: "Об охране окружающей среды в Приморском крае", "Об охране атмосферного воздуха", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об отходах производства и потребления".





"Одна из задач, которую мы решаем вместе с администрацией Приморского края, органами исполнительной власти - это повышение общей культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экологического просвещения. В этой работе мы поддерживаем экологические и общественные движения, в том числе молодежные, привлекаем различные некоммерческие организации и волонтеров, реализуем федеральный партийный проект "Чистая страна", - сказал спикер приморского парламента.



Александр Ролик пригласил молодежь края принять участие в организованном краевым парламентом конкурсе социально-значимых экологических проектов "Чистая страна – какой я ее вижу", который стартует 15 октября текущего года.



Об экологическом просвещении в Приморском крае участникам "круглого стола" рассказала заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Нина Яровая. В рамках программы охраны окружающей среды в муниципальных образованиях края проходят акции по раздельному сбору отходов, очистке водных объектов и мест отдыха, экологические марафоны.



Большой опыт работы по экологическому просвещению не только подрастающего поколения, но и взрослых накоплен в муниципальных образованиях Приморья. Об успешных проектах участникам круглого стола рассказали начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока Антон Бибиков и председатель Думы Хасанского муниципального района Вероника Ильина.





В краевом центре уже десять лет реализуются проекты по раздельному сбору мусора "Возьми пластик в оборот" и "Утилизируй правильно", в прошлом году в городе прошло 140 различных экологических мероприятий, активное участие в этой работе принимают образовательные организации, волонтеры, партнерами администрации города выступают предприятия и бизнес.



Вопросы экологии волнуют и жителей Хасанского района. Как отметил депутат Законодательного Собрания Александр Щербаков, каждый год во время летнего периода население района увеличивается в несколько раз и проблема вывоза мусора обостряется. "Эта проблема также поднималась на заседании круглого стола. В настоящее время в Приморье определен региональный оператор по обращению с отходами. Надеюсь, что ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал депутат.



Депутат Эдуард Цой обратил внимание на роль семьи в воспитании экологической культуры у подрастающего поколения. Интересный опыт приобщения детей школьного и дошкольного возраста к ответственному отношению к природе представила участникам мероприятия заместитель председателя Думы Анучинского муниципального района, член совета молодых депутатов Приморского края Ольга Глушак. Депутат стала инициатором акции "Батарейки принести - ёжика спаси" по сбору батареек и компакт-дисков для последующей утилизации. За неполный месяц дети из 19 образовательных организаций собрали 28 килограмм батареек и 30 килограммов компакт-дисков. Но самое главное, как отмечает Ольга Глушак, работа оказалась востребована и теперь уже взрослые жители района просят продлить действие проекта. По мнению депутата, чтобы превратить сбор вредных отходов в систему, нужна помощь единого оператора.



Экологическим образованием и просвещением в Приморском крае успешно занимаются многие учреждения и общественные организации. В работе "круглого стола" приняли участие заместитель начальника управления образовательных программ ВДЦ "Океан" Александр Крамар и заместитель директора по экологическому просвещению ФГБУ "Земля леопарда" Олеся Малюкова.



С просветительской работой нацпарка участники мероприятия смогли познакомиться лично. Перед заседание они побывали в заповеднике и прошли по маршруту "Тропой леопарда".



"Наш "круглый стол" посвящен формированию экологической культуры у молодежи Приморья. Решение этих задач, безусловно, зависит от скоординированной работы органов исполнительной и представительной власти, местного самоуправления и различных общественных объединений, организаций, которые работают в сфере экологии. Мы не случайно начали наш сегодняшний день с экскурсии в национальный парк "Земля леопарда". Только увидев красоту, разнообразие природы, можно осознать необходимость той работы, которая сегодня проводится и на государственном уровне и различными институтами гражданского общества для сохранения того богатства, которое нам дано. Надеюсь, что рекомендации "круглого стола" дадут основу и для законодательных инициатив", - отметил председатель краевого парламента Александр Ролик.

Дмитрий Санников