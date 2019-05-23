Источник изображения: «Deita.ru»
Скандальный сенатор лишился статуса, сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации проголосовал за сложение полномочий с Рауфа Арашукова. В данный момент он находится в СИЗО. Поводом стала несвоевременная сдача декларации о доходах
Решение о лишении его статуса было объяснено тем, что он нарушил срок предоставления сведений о доходах супруги и несовершеннолетних детей.
За принятое решение проголосовали 153 члена Совета Федерации. Воздержавшихся и голосовавших против не было.
Дмитрий Шевченко
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