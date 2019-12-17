Члены ЖСК получат компенсации в размере стоимости квартир

Медведеву пришлось лично контролировать подписание всех бумаг – без председателя правительства работа над созданием подзаконных актов затягивалась, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что уже в конце 2019 года члены ЖСК смогут получать компенсации. Несмотря на то, что депутаты приняли закон еще в октябре, правительство затянуло с созданием подзаконного акта. Как сообщается на сайте Госдумы, в дело пришлось вмешаться лично Медведеву.

Теперь уже в ближайшее время дольщики ЖСК смогут обратиться в Фонд обманутых дольщиков за получением компенсаций в случае, если власти признают невозможным дальнейшее строительство дома. Люди получат деньги в размере рыночной цены их квартиры.

Елена Миронова