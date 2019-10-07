ЧП на Дальнем Востоке: судно налетело на катер с людьми

В Хабаровском крае расследуют случай столкновения неизвестного судна и гражданского катера в акватории реки Амур. В ходе происшествия катер ушел под воду, а двое мужчин едва не отправились на корм рыбам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как сообщают в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, после захода солнца, примерно в восемь часов вечера по Хабаровску, по реке Амур следом друг за другом шли два судна. Пассажиры одного из них неожиданно решили остановить катер из-за сломавшегося мотора, без предварительной подачи световых сигналов. Водитель шедшего позади иного судна не заметил остановившихся и совершил на них наезд, после чего быстро покинул место происшествия. Нарочно ли это было сделано или нет - сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В результате двое хабаровчан - пассажиров гражданского катера получили серьезные травмы: один мужчина в больнице, другой - в реанимации. Сам катер ушел под воду.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения водного транспорта».

Екатерина Цой