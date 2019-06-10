Дым от горящего вагончика в дальневосточной столице заметили местные жители, сообщает DEITA.RU.

Пожар в бытовке на Чуркине, как пишет newsbox24.tv, возник примерно в 19 часов в воскресенье, 9 июня. Потушить самостоятельно строительный вагончик рабочим не удалось, поэтому они вызвали пожарных.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, информация о пожаре стала известна в 19 часов 34 минуты по местному времени. На место происшествия выдвинулись два пожарных расчета. Пожарные быстро потушили вагончик. При пожаре никто не пострадал.

Ранее прошла информация о том, что в школе № 2 Большого Камня произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и обнаружили горящую кучу мусора.

Екатерина Брязгунова



