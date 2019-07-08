8 Июль 2019, 20:31
ЧП произошло на борту российского самолета
Источник изображения: Flight radar
Летевший в Берлин из Москвы самолет экстренно возвращается в аэропорт, сообщает DEITA.RU.
Авиатор компании "Ютэйр" подал сигнал бедствия в районе города Каунас.
Борт резко пошел на снижение и развернулся. По данным Flightradar, на борту произошла разгерметизция.
Сейчас самолет уже движется над территорией России, возвращаясь в аэропорт Внуково.
Пилоты подали экстренный сигнал 7700, который свидетельствует о ЧП на борту. Посадка ожидается в течение 20 минут. DEITA.RU следит за развитием событий.
Василий Кучин
‡агрузка...
Загрузка...