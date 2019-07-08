Летевший в Берлин из Москвы самолет экстренно возвращается в аэропорт, сообщает DEITA.RU.

Авиатор компании "Ютэйр" подал сигнал бедствия в районе города Каунас.

Борт резко пошел на снижение и развернулся. По данным Flightradar, на борту произошла разгерметизция.

Сейчас самолет уже движется над территорией России, возвращаясь в аэропорт Внуково.

Пилоты подали экстренный сигнал 7700, который свидетельствует о ЧП на борту. Посадка ожидается в течение 20 минут. DEITA.RU следит за развитием событий.

Василий Кучин