В аэропорту Угольном на Чукотке случилось ЧП с воздушным судном. Борт выкатился за взлетно-посадочную полосу в понедельник, 1 июля, сообщает DEITA.RU. По данному инциденту началась проверка следственными органами.

Как рассказали в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ, самолет АН-26 выкатился за пределы взлетной полосы, когда на борту воздушного судна находились только пилоты.

В происшествии никто не пострадал.

Напомним, в России все чаще стали проходить трагедии в аэропортах. Так, 5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке воспламенился самолет. Погибли 40 пассажиров, а также борт-проводник. В четверг, 27 июня, в Нижнеангарске в результате аварии Ан-24 погибли два пилота. В тот день воздушного судна тоже выкатился за пределы полосы и загорелся.

Екатерина Брязгунова