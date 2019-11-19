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ЧП в аэропорту: самолет не смог совершить посадку
В аэропорту Хабаровского края воздушное судно ушло на второй круг из-за собаки, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу, сообщает DEITA.RU.
Как пояснили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, животное смогло попасть на исключительную охраняемую зону, потому что в заборе аэродрома наблюдалась дыра.
В связи с чем «Хабаровским авиалиниям» было вынесено представление о том, чтобы в срочном порядке устранить нарушение. Это и было сделано в короткие сроки.
Кроме того, предприятие и начальника службы безопасности оштрафовали за выявленные нарушения.
Ранее DEITA.RU писало о том, что в августе в аэропорту Жуковском крупный авиалайнер столкнулся со стаей птиц, в результате чего пилоты приняли единственно верное решение при наличии отказавшего двигателя — сажать самолет без шасси на кукурузное поле. Во время аварийной посадки пострадали 74 человека. Чудом обошлось без жертв.
Екатерина Брязгунова