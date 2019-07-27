Два человека погибли, а также около десяти граждан пострадали в результате обрушения здания ночного клуба в южнокорейском городе Кванджу, сообщает DEITA.RU. ЧП произошло в ночь на субботу, 28 июля.

Как отмечает издание Yonhap News Agency, среди раненых имеются участники чемпионата мира по водным видам спорта.

По имеющейся информации, причиной трагедии стало превышение общей массы в здании. Проще говоря, ночной клуб не справился с наплывом посетителей и рухнул.

Отмечается, что погибли две жительницы Республики Корея. Среди пострадавших спортсмены из разных стран, в том числе Бразилии и Италии. Также среди раненых — два гражданина Узбекистана, которые не занимаются спортом.

Опасных для жизни травм никто не получил, однако некоторым предстоят операции и длительное лечение.

Екатерина Брязгунова