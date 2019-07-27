В Центральном парке культуры и отдыха загорелись аттракционы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В МЧС передали о возгорании в Калининградской области двух аттракционов. Возгорание произошло на площади в 90 квадратных метров. Пострадавших нет, службы безопасности среагировали вовремя.

Инцидент произошел ночью, около двух часов. К четырем часам утра его локализировали и помешали распространиться.

В МВД передают, что полиция начала проверку, пожароведческая экспертиза также проводится. Обстоятельства возгорания предстоит выяснить, изучая камеры видеонаблюдения.

Администрация района добавляет, что оба сгоревших аттракциона принадлежали арендатору, коим является частный предприниматель.

Анастасия Туркова