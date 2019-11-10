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ЧП в Приморье: поход в пещеру едва не привел к трагедии

Скорая помощь

Пострадавшего в пещере туриста эвакуировали приморские спасатели, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, информация о том, что в пещере «Приморский богатырь» случилось ЧП и нужна помощь спасателей, поступила в МЧС глубокой ночью. По словам звонившего, в пещере, расположенной в 32-х километрах от села Сергеевка Партизанского района, член туристической группы оступился и упал. В результате неудачного приземления он получил травму таза.

Ровно через три часа, в 4 часа 30 минут по местному времени, спасатели прибыли на место ЧП. К 11 часам утра спасатели подошли в плотную к пострадавшему, состояние которого оценивалось, как удовлетворительное, и начали спасательную операцию.

Отмечается, что туристическая группа, в которой насчитывалось 11 человек, не предупредила МЧС о своем маршруте.

Екатерина Брязгунова

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