4 Сентябрь 2019, 00:15
ЧП в Шереметьево: в аэропорту столкнулись самолеты
Источник изображения: пиксабей
В "Шереметьево" столкнулись два буксируемых самолета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на экстренные службы региона. Пострадавших нет.
Когда самолеты буксировали, один из них задел борт другого, передает источник. Крылья зацепились друг за друга и оказались незначительно повреждены.
Пассажирам пришлось покинуть салоны.
Как пишет иной источник, столкнувшиеся самолеты принадлежат компаниям Royal Flight и "Аэрофлот".
Анастасия Туркова
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