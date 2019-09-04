В "Шереметьево" столкнулись два буксируемых самолета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на экстренные службы региона. Пострадавших нет.

Когда самолеты буксировали, один из них задел борт другого, передает источник. Крылья зацепились друг за друга и оказались незначительно повреждены.

Пассажирам пришлось покинуть салоны.

Как пишет иной источник, столкнувшиеся самолеты принадлежат компаниям Royal Flight и "Аэрофлот".

Анастасия Туркова