telegr wh call

Новости

Этим росгвардейцам разрешат не следовать закону

25 Ноябрь 2019, 22:15

Россиян готовят к серьезному подорожанию автомобилей

25 Ноябрь 2019, 21:45

ЧП в школе: пострадали дети

25 Ноябрь 2019, 21:15

«Грей бетон»: Путин вызвал Рогозина на серьезный разговор

25 Ноябрь 2019, 20:45

Лжеиндексация: россиян опять обманут с пенсией

25 Ноябрь 2019, 20:15

Аукцион такси: поездки в столице подорожают

25 Ноябрь 2019, 20:00

«Привычно стоим» - центр столицы находится в пробке

25 Ноябрь 2019, 19:45

Громкую отставку подписал Медведев

25 Ноябрь 2019, 19:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

ЧП в школе: пострадали дети

школа

Делом уже занимается Следственный комитет, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 25 ноября, в школе в Нижегородской области произошло ЧП: 43 ребенка и 1 взрослый отравились бытовым газом. Все они обратились за помощью медиков.

По данным медицины катастроф, ни один из пострадавших не отравился серьезно. 23 человека из тех, кто обращался за помощью,уже дома, остальных еще обследуют врачи.

В Следственном комитете региона сообщили, что на место выехали следователи. Они проведут доследственную проверку по факту произошедшего. Предположительно, произошла утечка примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции в селе, где расположена школа.

Елена Миронова

Читайте также:

«Словоблуды и конъюнктурщики»: Путин обличает на съезде единороссов

Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе

На маленького тирана смогли найти управу

Популярное

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Закон об установке счетчиков приводит в ужас сантехников

Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе

Медведев предложил работать четыре часа в день
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...