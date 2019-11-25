Новости
Этим росгвардейцам разрешат не следовать закону
25 Ноябрь 2019, 22:15
Россиян готовят к серьезному подорожанию автомобилей
25 Ноябрь 2019, 21:45
ЧП в школе: пострадали дети
25 Ноябрь 2019, 21:15
«Грей бетон»: Путин вызвал Рогозина на серьезный разговор
25 Ноябрь 2019, 20:45
Лжеиндексация: россиян опять обманут с пенсией
25 Ноябрь 2019, 20:15
Аукцион такси: поездки в столице подорожают
25 Ноябрь 2019, 20:00
«Привычно стоим» - центр столицы находится в пробке
25 Ноябрь 2019, 19:45
Громкую отставку подписал Медведев
25 Ноябрь 2019, 19:30
ЧП в школе: пострадали дети
Делом уже занимается Следственный комитет, сообщает
DEITA.RU.
В понедельник, 25 ноября, в школе в Нижегородской области произошло ЧП: 43 ребенка и 1 взрослый отравились бытовым газом. Все они обратились за помощью медиков.
По данным медицины катастроф, ни один из пострадавших не отравился серьезно. 23 человека из тех, кто обращался за помощью,уже дома, остальных еще обследуют врачи.
В Следственном комитете региона сообщили, что на место выехали следователи. Они проведут доследственную проверку по факту произошедшего. Предположительно, произошла утечка примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции в селе, где расположена школа.
Елена Миронова