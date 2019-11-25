ЧП в школе: пострадали дети

Делом уже занимается Следственный комитет, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 25 ноября, в школе в Нижегородской области произошло ЧП: 43 ребенка и 1 взрослый отравились бытовым газом. Все они обратились за помощью медиков.

По данным медицины катастроф, ни один из пострадавших не отравился серьезно. 23 человека из тех, кто обращался за помощью,уже дома, остальных еще обследуют врачи.

В Следственном комитете региона сообщили, что на место выехали следователи. Они проведут доследственную проверку по факту произошедшего. Предположительно, произошла утечка примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции в селе, где расположена школа.

Елена Миронова