Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России для введения в регионе режима ЧС федерального значения, сообщает DEITA.RU.

В воскресенье, 28 июля, в правительстве Приамурья прошло внеочередное расширенное заседание, на котором обсудили паводковую ситуацию. С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. В четверг в Амурской области объявлен региональный режим чрезвычайной ситуации.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области на 28 июля, на территории региона сохраняется очень сложная гидрологическая обстановка, реки вышли из берегов. На территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено около 600 частных жилых домов и 1191 придворовая территория. Вода вышла на 18 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 6 населенных пунктов.

Из подтопленных населенных пунктов по состоянию на утро 28 июля эвакуировано более тысячи человек. Для эвакуации населения привлекалось 2 вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра и вертолет Амурской авиабазы. Для оказания помощи пострадавшему населению вертолетами МЧС России доставлена бутилированная вода и продукты питания в населенные пункты п. Новокиевский Увал и п. Норск. В пунктах временного размещения находятся более 400 человек, из них 131 ребенок, у родственников - 750 человек, из них 258 детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил проблему, которая заключается в том, что есть люди, не желающие покидать свои домовладения. «Их приходится снимать с крыш. У нас нет законных оснований силком это делать. Приходится их уговаривать. Это создает дополнительные проблемы», - сказал губернатор.

С 29 июля на Приамурье выходит очередной циклон, который будет оказывать воздействие в виде дождей, сильных ливней на территорию практически всей области, что в свою очередь негативно скажется на и так сложной гидрологической обстановке.

Дмитрий Санников