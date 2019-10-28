telegr wh call

Новости

Важное приложение запустил Сбербанк

28 Октябрь 2019, 19:20

Автобусы Владивостока потянули на уголовку

28 Октябрь 2019, 18:40

«Везут дрова и боятся вампиров» — водители автобусов разгневали горожан

28 Октябрь 2019, 18:40

Бегут из страны: россиянам станет проще эмигрировать

28 Октябрь 2019, 18:20

Музыкальных мастеров выбирают для Приморского филиала Центральной музыкальной школы

28 Октябрь 2019, 18:12

Чтецы Дальнего Востока встретились на конкурсе

28 Октябрь 2019, 18:11

Приём врача по видеосвязи запустят на Сахалине

28 Октябрь 2019, 18:06

Энергетики рассказали малышам о правилах электробезопасности

28 Октябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Чтецы Дальнего Востока встретились на конкурсе

фото

Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь - моя Россия» состоялся во Владивостоке 25 - 27 октября. На конкурс было подано 185 заявок, сообщает DEITA.RU.

Два дня, с 10 утра до 20 вечера, компетентное жури в составе профессора и доцентов кафедры сценической речи Дальневосточного государственного института искусств и специалистов Приморского краевого центра народной культуры прослушивало выступления участников. В воскресенье, 27 октября, состоялся мастер класс для педагогов и гала-концерт победителей.

Конкурс чтецов во Владивостоке проходит более двадцати лет. Его бессменный руководитель - председатель жюри, заведующая кафедрой сценической речи актёрского факультета Дальневосточного государственного института искусств, профессор Бакшеева Галина Фёдоровна вспоминает, что когда конкурс только начинался, то он собирал всего по 13 - 20 человек. Репертуар, с которым выступали участники, был малохудожественным, исполнение плохой поэзии и литературы было крайне неинтересным. Несколько лет кряду организаторы боролись за то, чтобы педагоги и чтецы выбирали высокую литературу. И за прошедшие годы исполнительский и режиссёрский уровень конкурсантов выросли очень сильно. «Сегодня я горжусь тем, какой участники представляют на конкурсе репертуар», - говорит Галина Фёдоровна.

Ежегодно для педагогов, приезжающих на конкурс, специалисты кафедры сценического искусства проводят мастер-классы по речевым проблемам: дыхание и голос, работа с прозаическими произведениями, работа со стихотворным тестом, образ рассказчика и другим актуальным темам.

В конкурсе «Моя любовь - моя Россия» участвуют чтецы от шести лет и до бесконечности. В этом году самому старшему выступающему было 74 года.

Возрастные категории участников конкурса: 6 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 35 лет, 36 лет и старше. Из поданных 185 заявок было 180 сольных выступлений и 5 групповых чтений. В каждой группе участвовали от 4 до 10 человек.

В конкурсе приняли участие чтецы из 19-ти муниципальных образования Приморского края и из Хабаровского края. Организатор Дальневосточного конкурса чтецов «Моя любовь - моя Россия» - Приморский краевой центр народной культуры. Конкурс проходит на базе Дальневосточного государственного института искусств.

Ирина Павленко

Читайте также:

Семинар «Инклюзивный музей» провели специалисты Русского музея для музеев ДВ региона

Детей приглашают на бесплатные экскурсии по форту Поспелова

Стало известно, кто из приморских джаз–бендов «зажжёт» на XVI Международном джазовом фестивале

Популярное

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Участок скоростной трассы откроют в этом году
Загрузка...
Загрузка...