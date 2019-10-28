Чтецы Дальнего Востока встретились на конкурсе

Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь - моя Россия» состоялся во Владивостоке 25 - 27 октября. На конкурс было подано 185 заявок, сообщает DEITA.RU.

Два дня, с 10 утра до 20 вечера, компетентное жури в составе профессора и доцентов кафедры сценической речи Дальневосточного государственного института искусств и специалистов Приморского краевого центра народной культуры прослушивало выступления участников. В воскресенье, 27 октября, состоялся мастер класс для педагогов и гала-концерт победителей.

Конкурс чтецов во Владивостоке проходит более двадцати лет. Его бессменный руководитель - председатель жюри, заведующая кафедрой сценической речи актёрского факультета Дальневосточного государственного института искусств, профессор Бакшеева Галина Фёдоровна вспоминает, что когда конкурс только начинался, то он собирал всего по 13 - 20 человек. Репертуар, с которым выступали участники, был малохудожественным, исполнение плохой поэзии и литературы было крайне неинтересным. Несколько лет кряду организаторы боролись за то, чтобы педагоги и чтецы выбирали высокую литературу. И за прошедшие годы исполнительский и режиссёрский уровень конкурсантов выросли очень сильно. «Сегодня я горжусь тем, какой участники представляют на конкурсе репертуар», - говорит Галина Фёдоровна.

Ежегодно для педагогов, приезжающих на конкурс, специалисты кафедры сценического искусства проводят мастер-классы по речевым проблемам: дыхание и голос, работа с прозаическими произведениями, работа со стихотворным тестом, образ рассказчика и другим актуальным темам.

В конкурсе «Моя любовь - моя Россия» участвуют чтецы от шести лет и до бесконечности. В этом году самому старшему выступающему было 74 года.

Возрастные категории участников конкурса: 6 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 35 лет, 36 лет и старше. Из поданных 185 заявок было 180 сольных выступлений и 5 групповых чтений. В каждой группе участвовали от 4 до 10 человек.

В конкурсе приняли участие чтецы из 19-ти муниципальных образования Приморского края и из Хабаровского края. Организатор Дальневосточного конкурса чтецов «Моя любовь - моя Россия» - Приморский краевой центр народной культуры. Конкурс проходит на базе Дальневосточного государственного института искусств.

Ирина Павленко