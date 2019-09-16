«Что БТР проехал?» — жесткое ДТП произошло на трассе

Страшное ДТП произошло на Новоникольском шоссе под Уссурийском в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По словам местных автолюбителей, которые стали свидетелями происшествия, в результате аварии легковушка перевернулась на крышу утром в понедельник, 16 сентября. В результате приземления на крышу транспортное средство получило значительные технические повреждения.

Особо остроумные даже уточнили: «Что по машине БТР проехал?»

Пользователи соцсетей, глядя на фотографию, от которой кровь стынет в жилах, спрашивают, все ли в перевернувшейся машине остались живы и здоровы. Однако ответа на данный вопрос пока не поступало ни от очевидцев, ни от компетентных органов.

Екатерина Брязгунова



