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Самолёту Sukhoi Superjet 100 найдут новое название
16 Сентябрь 2019, 11:30
«Достойный конец» независимой Украины предсказал Жириновский
16 Сентябрь 2019, 11:15
Стало известно, когда отменят трудовые книжки
16 Сентябрь 2019, 11:00
«Что БТР проехал?» — жесткое ДТП произошло на трассе
16 Сентябрь 2019, 10:45
Долги по зарплате смогут взыскивать без суда
16 Сентябрь 2019, 10:30
Оставить без авто: как судебные приставы «выбивают» долги
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В России готовят эксперимент с четырёхдневкой
16 Сентябрь 2019, 10:00
Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
16 Сентябрь 2019, 09:45
«Что БТР проехал?» — жесткое ДТП произошло на трассе
16 Сентябрь 2019, 10:45
Страшное ДТП произошло на Новоникольском шоссе под Уссурийском в Приморье, сообщает DEITA.RU.
По словам местных автолюбителей, которые стали свидетелями происшествия, в результате аварии легковушка перевернулась на крышу утром в понедельник, 16 сентября. В результате приземления на крышу транспортное средство получило значительные технические повреждения.
Особо остроумные даже уточнили: «Что по машине БТР проехал?»
Пользователи соцсетей, глядя на фотографию, от которой кровь стынет в жилах, спрашивают, все ли в перевернувшейся машине остались живы и здоровы. Однако ответа на данный вопрос пока не поступало ни от очевидцев, ни от компетентных органов.
Екатерина Брязгунова