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Что будет после езды с лампочкой «низкий уровень топлива»?

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Автомеханик рассказал, чем это может обернуться, сообщает DEITA.RU.

Низкий уровень топлива в баке и, тем более, загоревшаяся лампочка способны вызвать у многих водителей панику. Кажется, что авто заглохнет прямо здесь и сейчас. Однако все не так плохо: автомеханик уверяет, что с момента включения лампочки можно проехать еще не менее 10 километров – зависит от манеры езды.

Как пишет автор канала «Автомобильные советы и лайфхаки», если ехать плавно, не разгоняться и не обгонять поток, то бензина может хватить и на 30 километров. Однако до такого лучше не доводить.

Дело в том, что бензонасос, как понятно из названия, качает бензин. Сначала в себя, а уже потом в магистраль. Так вот, если бензин остался на донышке, в насос может попасть воздух. А это губительно для всей системы.

Елена Миронова

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