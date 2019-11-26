Что будет с погодой до конца осени, сказали синоптики

Погода в регионе будет постоянно меняться, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили прогноз погоды на неделю – до конца календарной осени. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, температура вс неделю не будет держаться ровно: будет то похолодание, то потепление. Первая волна тепла ожидается во вторник, 26 ноября. Однако уже в середине недели вновь похолодает, усилится севеный ветер. К концу недели морозы усилятся. Уже в пятницу к региону подойдет волна тепла, начнется очередное потепление.

Во Владивостоке также ожидается потепление на 26 ноября. В середине недели стоит ожидать похолодания и усиления ветра.

Елена Миронова