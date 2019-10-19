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Что будет с погодой на неделе, рассказали синоптики

осень

Прогноз погоды на следующую неделю озвучили синоптики, сообщает DEITA.RU.

Синоптики опубликовали примерный прогноз погоды на следующую неделю в Приморье. Информация размещена на портале «Примпогода».

Так, синоптики обещают, что в начаде следующей недели погода в крае будет меняться. В понедельник ожидаются дожди, но во второй половине дня осадки прекратятся. Температура воздуха будет как в воскресенье.

Уже во вторник в крае будет тепло и солнечно: циклон уйдет в соседние регионы. По ночам от -1 до +5, днем до +20 на юге и +12 на севере.

Елена Миронова

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