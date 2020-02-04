Что будет с погодой на неделе, сказали приморские синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Приморья на текущую неделю, сообщает DEITA.RU. В регионе ожидаются морозы и сильный ветер.



Так, первые дни рабочей недели в Приморье будут морозными – по климатической норме февраля. К середине недели в регионе морозы окрепнут ночью до -20-28 в среднем по краю. Известно, что на северо-востоке похолодает до -38 градусов. На побережье будет -13…-19 градусов. Днем будет в среднем до -19 градусов. Теплее всего на побережье: до -11.

Осадков в Приморье на этой неделе не ожидается. Синоптики утверждают, что небольшой снег может пройти только местами в крае. К концу недели циклон покинет край, и морозы отступят.