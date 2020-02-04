Новости
Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье
4 Февраль 2020, 09:35
Козлов: «Оценивать эффективность ТОР еще рано»
4 Февраль 2020, 09:15
"Бюджет позволяет": крупный федеральный игрок может заняться переселением на Сахалине
4 Февраль 2020, 08:45
Что будет с погодой на неделе, сказали приморские синоптики
4 Февраль 2020, 08:15
Министр ответил про объединение регионов на Дальнем Востоке
4 Февраль 2020, 07:45
Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
4 Февраль 2020, 07:15
Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку
4 Февраль 2020, 06:30
Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют
4 Февраль 2020, 05:45
Что будет с погодой на неделе, сказали приморские синоптики
Сильные снегопады в регионе отменяются
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для
Приморья на текущую неделю, сообщает DEITA.RU. В регионе ожидаются морозы и сильный ветер.
Так, первые дни рабочей недели в Приморье будут морозными – по климатической норме февраля. К середине недели в регионе морозы окрепнут ночью до -20-28 в среднем по краю. Известно, что на северо-востоке похолодает до -38 градусов. На побережье будет -13…-19 градусов. Днем будет в среднем до -19 градусов. Теплее всего на побережье: до -11.
Осадков в Приморье на этой неделе не ожидается. Синоптики утверждают, что небольшой снег может пройти только местами в крае. К концу недели циклон покинет край, и морозы отступят.