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Что будет с погодой на выходных, сказали синоптики
Прогноз на ближайшие два дня уже опубликован, сообщает
DEITA.RU.
Погода на этих выходных во Владивостоке будет переменчивой. Такие данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, ранним утром в субботу будет морозно, до – 7 градусов. Днем будет ясно. Воздух прогреется до +1 градуса максимум. Весь день будет дуть сильный ветер: с порывами до 14 м/с.
В ночь с субботы на воскресенье также сохранится сильный ветер. Температура ожидается до -8 градусов. Днем к территории региона начнет подходить циклон, так что погода испортится. Ожидается переменная облачность, до +2 градусов. Ветер так и останется сильным.
Елена Миронова