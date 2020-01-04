Что будет с погодой, сказали синоптики

Подробный прогноз погоды для столицы уже опубликован, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на субботу, 4 января. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, днем 4 января ожидается достаточно теплая погода. Будет облачно, без осадков. Прогнозируется до -7 градусов днем. Также прогнозируется усиление ветра до 10 м/с днем и до 13 м/с вечером.

Ночь будет морозной: ожидается похолодание до -14 градусов и это при сильном ветре.

Елена Миронова