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Что будет с погодой, сказали синоптики
4 Январь 2020, 06:27
Что будет с погодой, сказали синоптики
Подробный прогноз погоды для столицы уже опубликован,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на субботу, 4 января. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, днем 4 января ожидается достаточно теплая погода. Будет облачно, без осадков. Прогнозируется до -7 градусов днем. Также прогнозируется усиление ветра до 10 м/с днем и до 13 м/с вечером.
Ночь будет морозной: ожидается похолодание до -14 градусов и это при сильном ветре.
Елена Миронова
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