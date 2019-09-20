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Deita TV

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Что будет за отключение ЭРА-ГЛОНАСС

20 Сентябрь 2019, 08:45

эра-глонасс

Эксперты выяснили, какие штрафные санкции грозят водителям за самовольное отключение «кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС в своем авто. Об этом сообщает DEITA.RU.

Чаще всего автолюбители отказываются от «тревожных кнопок» из-за отсутствия реакции в действительно нужный момент или, наоборот, внезапного включения сигнала о помощи с последующим звонком оператору, когда водитель просто едет по дороге.

Другая часть россиян опасается «кнопок» из-за возможной «прослушки» разговоров спецслужбами. Эксперты «АвтоВзгляда» считают этот страх необоснованным т.к. вряд ли в стране найдется столько «шпионов», чтобы вслушиваться и делать выводы по болтовне в салоне каждого водителя.

Несмотря на то, что на сегодняшний день российское законодательство не предусматривает никаких санкций за «отключение» или даже отсутствие системы ГЛОНАСС в автомобилях, специалисты в области транспортной безопасности все же советуют водителям дать «тревожным кнопкам» второй шанс. В конце концов, исправно работающая система действительно может быть полезна при вызове спецслужб к месту ДТП.

Екатерина Цой

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