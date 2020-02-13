Что читают владивостокцы, рассказали библиотекари

Владивостокская централизованная библиотечная система поделилась данными о том, какие книги наиболее востребованы среди жителей Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Администрации Владивостока.

На данный момент во Владивостоке функционирует 22 городские библиотеки, оснащенные огромным выбором книг на любой вкус и жанр. Фонды библиотек стабильно обновляются книгами из различных отраслей знаний и интересов. В каждой библиотеке периодически устраиваются выставки, знакомящие посетителей с новинками в мире литературы, новыми писателями и произведениями.

По данным библиотечной системы, наиболее востребованными у жителей приморской столицы книгами традиционно остается художественная литература. Среди классиков чаще всего обращают внимание на Набокова, Достоевского, Булгакова, Драйзера и других. Из современной литературы большим спросом пользуются победители различных престижных книжных премий, таких как «Большая книга», «Национальный бестселлер» и прочее. В этот список входят такие имена как Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Гузель Яхина.

В числе любимых книг у владивостокцев можно назвать и детективы. Особой популярностью пользуются ретро-детективы, а также произведения с нетривиальным сюжетом и интересными персонажами. К ним можно отнести книги Антона Чижа, Бориса Акунина, Мишеля Бюсси.

Не обходят стороной и книги в жанре фэнтези и фантастики, триллеры, женские романы, а также произведения, получившие высокую оценку критиков и читателей.

Также жители Владивостока обращают внимание и на нехудожественную литературу. Особенно часто спрашивают книги о путешествиях, истории России, психологии.