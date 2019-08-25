Даже у самого трезвого водителя в российской действительности алкотестер может показать признаки алкоголя в крови. Что нужно делать, если такое произошло, сообщает DEITA.RU со ссылкой на издание «Автовзгляд».

Если несмотря ни на что, алкотестер показывает алкоголь, первым делом трезвому водителю необходимо заявить о своем несогласии с полученными данными. Далее нужно во что бы то ни стало добиваться медицинского освидетельствования. Об этом всем нужно подробнейшим образом написать в составляемом протоколе.

После этого сотруднику ДПС придется составлять еще один протокол. В нем оба понятых должны расписаться. Помните, что никаких экспертиз не проводится без понятых. Более того, они должны сопроводить инспектора и несогласного с тем, что он пьян, водителя до места проведения экспертизы. В случае отсутствия алкоголя страж порядка обязан доставить водителя обратно к автомобилю.

Кроме того, стоит помнить, что каждый водитель имеет полное право после медосвидетельствования пройти независимую экспертизу. Главное это сделать не позднее чем через пять часов после «ложной» экспертизы. Проходя независимый анализ, снимайте его на видео. Это поможет в суде доказать трезвость.

Екатерина Брязгунова