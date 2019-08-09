Как быть, когда вы видите на своем авто упавшее дерево, с кого взыскивать компенсацию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на AUTONEWS.

Обычно после падений деревьев автомобили не подлежат восстановлению, но деньги за них можно получить. Впрочем, и тем, кому повезло, и чья машина была лишь поцарапана и несильно задета, тоже можно рассчитывать на выплаты.

Отвечают за высадку деревьев коммунальные службы, в обязанности которых входит подпиливание веток, уборка листвы и спиливание гниющих деревьев. При сильных ветрах деревья с подгнившей корневой системой падает в первую очередь. Но может упасть и здоровое, порой из-за ремонтных работ, вырытых рядом канав. Иногда грунт подмывают дожди.

Но раз оно упало на вашу машину, не прикасайтесь и не убирайте его листву, ветви и ствол. Ничего не трогайте, как в случае с ДТП, даже если вы мешаете проехать кому-то другому. Снимайте произошедшее на фото и видео, фиксируйте все повреждения, поломки и пень от дерева. Сделайте обзорные кадры с места происшествия, чтобы были видны название улицы и номер дома. Это должна быть серия снимков с разными ракурсами. Возьмите контактные данные у свидетелей, если можно.

Какую службу вызвать? Если дерево упало на машину в момент движения это ДТП к ГИБДД. Дерево упало на стоящую машину к полицейским местного ОВД. Можно вызвать их по номеру 112. Найдите также владельца территории руководителя ТЦ или стоянки, представителя местного ТСЖ и т.д.

Полицейские составят акт осмотра места, укажут предварительно причину падения дерева и опишут полученные автомобилем повреждения. Кроме того, в документе должно быть прописано время, место и обстоятельства случившегося.

Не пишите в протоколе, что размер ущерба незначителен! Это важно. После этого ваши шансы на получение компенсации будут сведены к минимуму. Воспользуйтесь услугами независимой экспертизы, чтобы оценить реальный ущерб. И вызовите представителя, ответственного за территорию. Эксперт объявит, во сколько обойдется ремонт.

Анастасия Туркова