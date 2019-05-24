Что делать, если ГАИшник забрал вашу вещь? Для начала нужно разобраться, что именно: возможно, у него есть на это право, сообщает DEITA.RU.

Может ли ГАИ забрать ваши документы? Да, если подозревает, что они поддельные. Права и водительское удостоверение у вас могут изъять.

Оружие – тоже могут, если у вас нет документов на него. Впрочем, вот ряд исключений: холодное оружие, пневматика до 7.5 Джоулей, перцовые и газовые баллончики. Это все – ваше, ГАИ не имеет права придираться.

Но есть еще трофеи с охоты, например. Их тоже могут у вас изъять, если вы убили дичь на территории, где охота запрещена или без необходимых документов.

Анастасия Туркова