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Что делать, если на ходу перегрелся двигатель
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Эксперты рассказали, какие действия нужно предпринять водителям при перегревшемся во время движения двигателе. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Первое, что нужно сделать водителю, из-под капота повалил дым или пар – определить какое именно газообразное вещество он видит перед собой.
Если это дым – нужно срочно отходить как можно дальше от авто и вызывать пожарную службу. Есть серьезный риск возникновения пожара в моторном отсеке и, как следствие, взрыва. Не вздумайте самостоятельно гасить пламя с помощью салонного огнетушителя – он не поможет.
Если это пар – определить его можно еще и по стрелке температуры охлаждения, которая будет направлена в красную зону – то ни в коем случае нельзя глушить мотор. Водителю следует включить аварийные огни, плавно снизить скорость и, по возможности, очень медленно продолжать движение. Далее включаем кондиционер в режим обогрева на максимум и открыть все окна авто. Если возможности продолжать движение нет – останавливаемся на обочине, проделываем все выше перечисленные действия с печкой и окнами и «бонусом» открывает капот.
Останавливать двигатель можно лишь после полного остывания. Как только это произошло – проверяем уровень антифриза. При его недостатке – доливаем. В экстренном случае в качестве замены подойдет любая не сладкая и не крашеная вода.
Следующем пунктом остановки водителя должна стать автомастерская.
Екатерина Цой