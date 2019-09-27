Что делать, если на ходу перегрелся двигатель

Эксперты рассказали, какие действия нужно предпринять водителям при перегревшемся во время движения двигателе. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Первое, что нужно сделать водителю, из-под капота повалил дым или пар – определить какое именно газообразное вещество он видит перед собой.

Если это дым – нужно срочно отходить как можно дальше от авто и вызывать пожарную службу. Есть серьезный риск возникновения пожара в моторном отсеке и, как следствие, взрыва. Не вздумайте самостоятельно гасить пламя с помощью салонного огнетушителя – он не поможет.

Если это пар – определить его можно еще и по стрелке температуры охлаждения, которая будет направлена в красную зону – то ни в коем случае нельзя глушить мотор. Водителю следует включить аварийные огни, плавно снизить скорость и, по возможности, очень медленно продолжать движение. Далее включаем кондиционер в режим обогрева на максимум и открыть все окна авто. Если возможности продолжать движение нет – останавливаемся на обочине, проделываем все выше перечисленные действия с печкой и окнами и «бонусом» открывает капот.

Останавливать двигатель можно лишь после полного остывания. Как только это произошло – проверяем уровень антифриза. При его недостатке – доливаем. В экстренном случае в качестве замены подойдет любая не сладкая и не крашеная вода.

Следующем пунктом остановки водителя должна стать автомастерская.

Екатерина Цой