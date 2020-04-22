Новости
Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади
23 Апрель 2020, 10:49
В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия
23 Апрель 2020, 10:49
Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг
23 Апрель 2020, 10:45
Двум приморцам удалось победить коронавирус
23 Апрель 2020, 10:01
Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье
23 Апрель 2020, 09:45
Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем
23 Апрель 2020, 09:15
Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными
23 Апрель 2020, 08:15
Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн
23 Апрель 2020, 07:15
Что делать, если суммы в квитанциях ЖКХ поражают воображение
Россиянам приходят огромные счета за услуги ЖКХ – как выявить ошибку и потребовать перерасчет
В последнее время россияне все чаще получают пугающие квитанции ЖКХ: то какой-то старый долг у жильцов нашли, то показания счетчиков якобы перепутали, то еще какой-нибудь неприятный сюрприз. Есть ощущение, что коммунальщики решили отыграться на людях в этот сложный для всех период. Что делать, если счет за услуги ЖКУ кажется вам неадекватным – в материале ИА DEITA.RU.
Ошибки в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг появляются по нескольким причинам. К несчастью, все они возникают из-за человеческого фактора. Первая причина – неправильный ввод данных в систему расчёта оплаты или неверное применение тарифных ставок работником ЖКХ. Вторая причина менее приятная – это умышленное начисление неправильного счёта.
Информационное агентство DEITA.RU составило для вас рекомендации и инструкцию: что делать и куда обращаться в случае начисления неправильного платежа по ЖКУ.
Всегда внимательно проверяйте счета за отопление, воду, электричество и другие услуги ЖКХ.
Размер тарифов можно узнать в своем ТСЖ или в управляющей компании. Базовые тарифы устанавливает Правительство РФ, а потом они корректируются на региональном уровне. Обо всех изменениях по тарифам предупреждают заранее и сообщают в СМИ. Получается, что управляющая компания не имеет права самостоятельно увеличивать тарифы.
Проверить, правильно ли рассчитан платёж на воду или электричество, можно следующим образом: от последних показаний счётчика отнять предыдущие показатели, и умножить на тариф.
Если вы обнаружили ошибку в начислении счёта за ЖКУ, то позвоните в свою управляющую компанию или по номерам телефонов, указанным в данной квитанции.
Специалист пресс-службы Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края Ковалёв Евгений Васильевич подтвердил корреспонденту ИА DEITA.RU правильность этих действий.
«Обращаться необходимо в ту организацию, которая прислала вам квитанцию. Как правило, все номера телефонов и адреса указаны в квитанциях. Затем нужно подать заявление на перерасчёт, и представить документы, доказывающие вашу правоту. Перерасчёт сделают не раньше следующего месяца», - объяснил Евгений Ковалёв.
Если вы уверены в том, что УК сознательно делает неверные расчёты, увеличивает тарифный план или включает в квитанцию несуществующие услуги – смело обращайтесь в надзорные органы.
Руководство УК может объяснить вам, как производились расчёты по оплате и отказать в перерасчёте. В таком случае следует составить официальную жалобу в контрольно-надзорные органы. В большинстве регионов России для решения подобных вопросов работают горячие линии Государственных жилищных инспекций. Всю информацию о работе, приёме граждан, контактах и полномочиях инспекции следует смотреть на официальном сайте Правительства региона, в котором вы проживаете.
В Государственную жилищную инспекцию Приморского края граждане могут обратиться по телефону: 8 (423) 243-26-40
Если обращение в ГЖИ не помогает, то разрешить спорный вопрос может суд общей юрисдикции или прокуратура.
Подайте жалобу в прокуратуру.
На неправомерные действия управляющей компании должна отреагировать прокуратура. После получения предписания от надзорного органа УК будет обязана устранить все нарушения. Передать жалобу в прокуратуру можно на сайте регионального органа через Интернет-приёмную. Чтобы ваше обращение приняли, необходимо внимательно изучить форму отправки заявления и правильно его составить.
Обратитесь в суд.
Подать иск в суд можно даже без обращения в надзорные органы. В исковом заявлении нужно указать данные обеих сторон (истца и ответчика), описать суть правонарушения и сослаться на соответствующие законы, обосновать требования для проведения перерасчёта и потребовать выплату штрафа.
Но, конечно, до суда лучше не доводить. Судебные дела требуют много сил и финансовых затрат. Дополнительно придётся оплатить услуги юриста, если сами вы не компетентны в этой области. Предыдущих четырех алгоритм обычно достаточно, чтобы поставить управляющую компанию на место.