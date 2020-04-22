Что делать, если суммы в квитанциях ЖКХ поражают воображение

В последнее время россияне все чаще получают пугающие квитанции ЖКХ: то какой-то старый долг у жильцов нашли, то показания счетчиков якобы перепутали, то еще какой-нибудь неприятный сюрприз. Есть ощущение, что коммунальщики решили отыграться на людях в этот сложный для всех период. Что делать, если счет за услуги ЖКУ кажется вам неадекватным – в материале ИА DEITA.RU.



Ошибки в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг появляются по нескольким причинам. К несчастью, все они возникают из-за человеческого фактора. Первая причина – неправильный ввод данных в систему расчёта оплаты или неверное применение тарифных ставок работником ЖКХ. Вторая причина менее приятная – это умышленное начисление неправильного счёта.

Информационное агентство DEITA.RU составило для вас рекомендации и инструкцию: что делать и куда обращаться в случае начисления неправильного платежа по ЖКУ.

Всегда внимательно проверяйте счета за отопление, воду, электричество и другие услуги ЖКХ.

Размер тарифов можно узнать в своем ТСЖ или в управляющей компании. Базовые тарифы устанавливает Правительство РФ, а потом они корректируются на региональном уровне. Обо всех изменениях по тарифам предупреждают заранее и сообщают в СМИ. Получается, что управляющая компания не имеет права самостоятельно увеличивать тарифы.

Проверить, правильно ли рассчитан платёж на воду или электричество, можно следующим образом: от последних показаний счётчика отнять предыдущие показатели, и умножить на тариф.

Если вы обнаружили ошибку в начислении счёта за ЖКУ, то позвоните в свою управляющую компанию или по номерам телефонов, указанным в данной квитанции.

Специалист пресс-службы Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края Ковалёв Евгений Васильевич подтвердил корреспонденту ИА DEITA.RU правильность этих действий.

«Обращаться необходимо в ту организацию, которая прислала вам квитанцию. Как правило, все номера телефонов и адреса указаны в квитанциях. Затем нужно подать заявление на перерасчёт, и представить документы, доказывающие вашу правоту. Перерасчёт сделают не раньше следующего месяца», - объяснил Евгений Ковалёв.

Если вы уверены в том, что УК сознательно делает неверные расчёты, увеличивает тарифный план или включает в квитанцию несуществующие услуги – смело обращайтесь в надзорные органы.

Руководство УК может объяснить вам, как производились расчёты по оплате и отказать в перерасчёте. В таком случае следует составить официальную жалобу в контрольно-надзорные органы. В большинстве регионов России для решения подобных вопросов работают горячие линии Государственных жилищных инспекций. Всю информацию о работе, приёме граждан, контактах и полномочиях инспекции следует смотреть на официальном сайте Правительства региона, в котором вы проживаете.

В Государственную жилищную инспекцию Приморского края граждане могут обратиться по телефону: 8 (423) 243-26-40

Если обращение в ГЖИ не помогает, то разрешить спорный вопрос может суд общей юрисдикции или прокуратура.

Подайте жалобу в прокуратуру.

На неправомерные действия управляющей компании должна отреагировать прокуратура. После получения предписания от надзорного органа УК будет обязана устранить все нарушения. Передать жалобу в прокуратуру можно на сайте регионального органа через Интернет-приёмную. Чтобы ваше обращение приняли, необходимо внимательно изучить форму отправки заявления и правильно его составить.

Обратитесь в суд.

Подать иск в суд можно даже без обращения в надзорные органы. В исковом заявлении нужно указать данные обеих сторон (истца и ответчика), описать суть правонарушения и сослаться на соответствующие законы, обосновать требования для проведения перерасчёта и потребовать выплату штрафа.

Но, конечно, до суда лучше не доводить. Судебные дела требуют много сил и финансовых затрат. Дополнительно придётся оплатить услуги юриста, если сами вы не компетентны в этой области. Предыдущих четырех алгоритм обычно достаточно, чтобы поставить управляющую компанию на место.